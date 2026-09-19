Massimo Sessa, commissario del Governo per gli stadi, ha preso la parola nel corso del convegno dal titolo: 'Il Sud in Europa: Palermo FC, storia di partecipazione popolare', mostrando fiducia rispetto alla capacità dell’Italia di rispettare le scadenze e completare gli interventi necessari. "Siamo volutamente ottimisti, in Italia come al solito si arriva sempre all’ultimo momento ma poi, perché siamo bravi e perché ci vogliono bene da lassù, penso che arriveremo all’obiettivo prefissato che è quello di entrare per la gestione degli Europei EURO 2032. Un piano è stato approvato da Andrea Abodi, il ministro Salvini e Giorgetti dichiarando queste opere strategiche e consentendo così di velocizzare gli aspetti tecnici amministrativi. Adesso è difficile posizionare le “macchine” sulla griglia di partenza", ha poi aggiunto parlando degli stadi favoriti.

Il principale nodo resta però quello dei tempi: "Sono processi complessi, il tema è il tempo però la politica ha i suoi. Alla fine c’è stata saggezza di sintesi e poi stiamo tutti correndo. Adesso siamo tutti all’unisono perché questi eventi in qualche modo trascinano lo sviluppo del territorio e la riqualificazione. È un treno che non possiamo e non dobbiamo perdere".