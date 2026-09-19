Anche il mondo della politica si unisce al cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola. Sul proprio profilo X, la premier Giorgia Meloni ha ricordato la figura dell'ex attaccante della Grande Inter: “Con la scomparsa di Sandro Mazzola, perdiamo un grande campione e una delle figure più amate nella storia del calcio italiano, capace di “far gioire e appassionare generazioni di italiani.

Meloni ha anche ricordato la figura del padre Valentino: “La sua eredità sportiva si aggiunge a quella del padre Valentino, capitano del Grande Torino e scomparso nella tragedia di Superga. Alla sua famiglia, a tutti i suoi affetti e ai tifosi, le mie più sentite condoglianze".