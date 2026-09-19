Gianluca Mancini, difensore della Roma, presenta a DAZN “L’InIer è un riferimento un po’ per tutti in Italia, anche in Europa l’ha dimostrato. È un test per noi per loro, siamo alla quarta partita del campionato. Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister e riproporlo. È ancora troppo presto per dire se questa gara vale qualcosa, dobbiamo cercare di fare bene”

Sulle gare dell’anno scorso: “Guardando le due partite dell’anno scorso, in casa facemmo la nostra partita e meritavamo di più. Non dobbiamo fare errori e poi fare un gol più di loro”.