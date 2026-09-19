Yann Bisseck, intervenuto su Inter Tv, ha parlato così dopo il pari contro la Roma: "Noi non siamo mai morti, ci crediamo sempre. Con la nostra forza e la nostra qualità è sempre possibile ribaltare le partite. Oggi abbiamo fatto bene, nei primi tempi dobbiamo migliorare. Il mister mi chiede di fare qualcosa in fase offensiva e per me non è un problema, voglio sempre aiutare la squadra".

Sezione: News / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 20:47
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione