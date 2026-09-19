Yann Bisseck, intervenuto su Inter Tv, ha parlato così dopo il pari contro la Roma: "Noi non siamo mai morti, ci crediamo sempre. Con la nostra forza e la nostra qualità è sempre possibile ribaltare le partite. Oggi abbiamo fatto bene, nei primi tempi dobbiamo migliorare. Il mister mi chiede di fare qualcosa in fase offensiva e per me non è un problema, voglio sempre aiutare la squadra".