Cristian Carrara è il grande mattatore dell'Inter Primavera. Per lui sono sette gol in cinque partite di campionato, andando sempre a segno. Nel post-partita ha parlato ai giornalisti presenti a Monzello, tra cui il nostro inviato: "Sono più contento per la squadra che per me. Se riesco a fare più gol possibili, è sempre un mio dovere. Ma prima viene la squadra. Il mister, sin dal primo giorno, è stato chiaro e deciso. Ci stiamo abituando alle sue richieste. Ma è stata la scelta perfetta per noi".

L'anno scorso avevi assaggiato la categoria, quest'anno come ti trovi? E come hai festeggiato la convocazione in nazionale?

"Già l'anno scorso avevo fatto qualche convocazione e due gol. Quest'anno sono partito abbastanza bene, ma c'è tantissimo da lavorare e migliorare. Bisogna stare con i piedi per terra. Vestire la maglia della nazionale è un sogno sin da bambino".