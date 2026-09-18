L’Inter ha iniziato la missione Roma col volo decollato da Malpensa intorno alle 17.30. Sull’aereo nerazzurro non si sono imbarcati i tre infortunati Hakan Calhanoglu, John Stones e Djed Spence – che dovrebbero essere a disposizione di Cristian Chivu dopo la sosta, per la prima partita contro il Parma -, mentre sono stati aggregati gli Under 23 Leonardo Bovo e Mattia Mosconi. Ovviamente presente capitan Lautaro Martinez, con l’argentino che non è mai stato in dubbio per la convocazione per il big match di domani.