L’Inter ha iniziato la missione Roma col volo decollato da Malpensa intorno alle 17.30. Sull’aereo nerazzurro non si sono imbarcati i tre infortunati Hakan Calhanoglu, John Stones e Djed Spence – che dovrebbero essere a disposizione di Cristian Chivu dopo la sosta, per la prima partita contro il Parma -, mentre sono stati aggregati gli Under 23 Leonardo Bovo e Mattia Mosconi. Ovviamente presente capitan Lautaro Martinez, con l’argentino che non è mai stato in dubbio per la convocazione per il big match di domani. 

Sezione: Focus / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 19:26
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.