Roma-Inter è il big match della 5a giornata di Serie A e mette contro le due squadre fin qui protagoniste in campionato. Ma non solo, perché la sfida dell'Olimpico propone anche il confronto diretto tra Donyell Malen e Lautaro Martinez, due dei protagonisti più attesi della sfida dell’Olimpico.

I numeri della sfida

Come riportato dal Corriere dello Sport, dal suo debutto in Serie A, lo scorso gennaio, Malen ha segnato 20 gol in 22 partite, con una rete ogni 86 minuti. Lautaro, nello stesso periodo, ha realizzato 9 gol in 13 presenze, con una media di una rete ogni 101 minuti.

Le caratteristiche tra i due sono differenti. Malen ama partire e muoversi alle spalle della linea difensiva, sfruttando anche il lavoro dei trequartisti romanisti. Lautaro, invece, è abituato a giocare in coppia con una prima punta e a muoversi in diverse zone del campo, creando spazi e collegando centrocampo e attacco.

Entrambi sono pericolosi dentro l’area, dotati di tecnica, forza e grande senso del tempo. Nonostante una struttura fisica non imponente, riescono a farsi valere anche nel gioco aereo e nei duelli con i difensori.

C'è però una differenza legata al ruolo nella squadra. Lautaro è il capitano e uno dei simboli dell’Inter, con 134 gol segnati in Serie A con la maglia nerazzurra. Malen, arrivato a Roma a 27 anni dopo le esperienze con PSV, Borussia Dortmund e Aston Villa, ha invece trovato in giallorosso la fiducia e la continuità che cercava.