Samir Handanovic e Aleksandar Kolarov hanno raggiunto un traguardo importante: i due ex giocatori dell'Inter hanno infatti superato gli esami finali a Coverciano e pertanto hanno conseguito il patentino UEFA Pro che permetterà loro di allenare qualsiasi squadra a livello europeo. Soddisfazione in particolare per il serbo, che oggi è vice di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter mentre Handanovic è reduce dall'esperienza con l'Under 17 nerazzurra.

Oltre a loro, hanno ottenuto l'abilitazione anche tre tecnici che allenano già in Serie B come Alessandro Diamanti (Cesena), Guido Pagliuca (Empoli) e Andrea Chiappella (Virtus Entella), che ha ottenuto il massimo dei voti con 110 su 110, proprio come Francesco Magnanelli (collaboratore di Massimiliano Allegri al Napoli) e Alexandre Nizelik (collaboratore di Luciano Spalletti ai tempi dello Zenit). A completare la lista: Matteo Andreoletti, Matteo Barella, Simone Bentivoglio, Matteo Cecchetti, Cristiano Del Grosso, Vikash Dhorasoo, Mattia Scala, Andrea Tedesco e Roberto Vitiello.