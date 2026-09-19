"Il mio Mazzola era quello che quando avevo 16 anni spinse per farmi esordire in prima squadra, nonostante Eugenio Bersellini non fosse convinto. Ma lui e Giancarlo Beltrami vedevano qualcosa di importante in me". Questo il primo ricordo di Beppe Bergomi, espresso ai microfoni di 'Deejay Football Club', di Sandro Mazzola, la leggenda della Grande Inter scomparsa quest'oggi. "In tante chat di interisti leggo gente diventata interista grazie a lui. Lui, Giacinto Facchetti, la Grande Inter hanno segnato un'epoca per il nostro calcio".

Lo Zio prosegue col ricordo di Mazzola in campo: "Era un attaccante rapido, che ha cambiato posizione più avanti nel tempo, e che ha segnato 152 gol nell'Inter con Lautaro Martinez che lo ha superato di recente. Lui e Gianni Rivera hanno segnato un'epoca, di Sandro ricordo anche il primo contratto con l'Inter che fece con lui. C'era mia madre con me, io provai a rilanciare ma lei mi fermò dicendomi che non meritavo quei soldi...".