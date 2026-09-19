"Sandro Mazzola rappresenta una delle figure più importanti e più autentiche della storia del calcio italiano". Lo ha detto Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A, ricordando il leggendario centrocampista dell'Inter e della Nazionale, scomparso nelle scorse ore, all'età di 83 anni.

"Lo ricordo innanzitutto come un grandissimo campione, protagonista di un’epoca straordinaria del nostro calcio e capace di lasciare un segno indelebile con la maglia dell’Inter e della Nazionale - ha aggiunto Simonelli -. I suoi successi e le sue qualità tecniche appartengono alla memoria collettiva dello sport italiano. Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo anche in una veste diversa da quella del calciatore nella sua attività imprenditoriale post carriera, quando ha saputo reinventarsi e dimostrare le proprie capacità manageriali. Con la sua scomparsa perdiamo una vera leggenda del calcio italiano, ma anche una persona che ha saputo interpretare con intelligenza e passione le diverse stagioni della propria vita professionale. A nome della Lega Calcio Serie A e mio personale, rivolgo alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il più sentito cordoglio".