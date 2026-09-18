La lunga lista di infortunati ha condizionato inevitabilmente le scelte di Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra, nella compilazione della lista dei 27 giocatori convocati per le quattro partite di Nations League: "La selezione della rosa è sempre unica. Innanzitutto, mancano alcuni giocatori importanti che sono stati sono stati protagonisti alla Coppa del Mondo per la fratellanza, per lo spirito e la mentalità della squadra - la premessa del ct ai canali ufficiali della selezione dei Tre Leoni -. Reece James, John Stones, Jordan Henderson, Dean Henderson, e sicuramente ora mi sfuggono alcuni nomi, semplicemente non sono disponibili ora a causa di infortuni. Anche Djed Spence, che ha fatto una Coppa del Mondo fantastica, purtroppo non è qui; Ben White ha avuto un inizio incredibile di stagione, ed era pronto per essere convocato, poi è stato colpito da un infortunio. Questi ragazzi che ho elencato dovevano essere sostituiti. E come sempre, se qualcuno rimane fuori, è un'opportunità per gli altri di farsi avanti. Devono lottare per avere un minutaggio superiore, dimostrare che meritano di essere con noi. Abbiamo deciso di formare una rosa relativamente corta, l'obiettivo era non cambiare troppo. L'obiettivo è mantenere la fiducia nei giocatori, lasciare che lottino per il loro posto e per i loro minuti. Ma anche riconoscere quello che hanno fatto per noi ai Mondiali, e fidarci di questi giocatori per andare avanti. Per i nuovi è arrivato il momento di sfruttare al massimo questa possibilità".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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