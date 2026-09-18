Roberto Mancini ha diramato la lista dei primi convocati della sua nuova avventura alla guida della Nazionale nerazzurra che sarà impegnata contro Belgio, Turchia e Francia in Nations League. Nutrita la colonia Inter con Alessandro Bastoni, Federico Barella, Nicolò Barella e Francesco Pio Esposito, in una selezione che presenta tra i 34 nomi diversi volti nuovi. La curiosità è quella legata alla presenza di Sebastiano Esposito, convocato con il fratello Pio, oltre a diversi giovani col doppio passaporto come Alessandro Romano o Ali Zoma del Norimberga.

La lista dei 34 convocati del Ct Roberto Mancini per le prossime sfide di Nations League#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/Vjyy94Bdvh — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 18, 2026