Roberto Mancini ha diramato la lista dei primi convocati della sua nuova avventura alla guida della Nazionale nerazzurra che sarà impegnata contro Belgio, Turchia e Francia in Nations League. Nutrita la colonia Inter con Alessandro Bastoni, Federico Barella, Nicolò Barella e Francesco Pio Esposito, in una selezione che presenta tra i 34 nomi diversi volti nuovi. La curiosità è quella legata alla presenza di Sebastiano Esposito, convocato con il fratello Pio, oltre a diversi giovani col doppio passaporto come Alessandro Romano o Ali Zoma del Norimberga. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 18:53
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.