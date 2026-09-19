A Radio Napoli Centrale è intervenuto Delio Rossi, ex allenatore di Fiorentina e Palermo, che ha parlato del momento del Napoli: “Come ho visto la squadra di Massimiliano Allegri? Non dimentichiamo che il Napoli è inferiore solo all’Inter. È una squadra importante, non ha fatto mercato. Era già una squadra forte, anche senza mercato. Non l’abbiamo ancora visto. Ha un allenatore molto molto esperto. Abituato alle pressioni. Abituato a questo campionato. Sono convinto che verrà fuori, soprattutto se recupererà giocatori a metà campo”.