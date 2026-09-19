Niente rivoluzioni, ma qualche possibile novità nella formazione della Roma che si prepara alla sfida contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gian Piero Gasperini sembra intenzionato a confermare l’ossatura della squadra vista nelle ultime uscite, ma la principale novità potrebbe riguardare la trequarti.

Niccolò Pisilli è favorito su Matías Soulé per una maglia dal primo minuto.In difesa, invece, resta da valutare la situazione di Mario Hermoso, alle prese con un acciacco. Il difensore spagnolo ieri si è allenato in gruppo, ma la sua presenza dal primo minuto non è ancora certa. Balerdi è pronto e rappresenta l’alternativa in caso di forfait.