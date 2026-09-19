Niente rivoluzioni, ma qualche possibile novità nella formazione della Roma che si prepara alla sfida contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gian Piero Gasperini sembra intenzionato a confermare l’ossatura della squadra vista nelle ultime uscite, ma la principale novità potrebbe riguardare la trequarti.

Niccolò Pisilli è favorito su Matías Soulé per una maglia dal primo minuto.In difesa, invece, resta da valutare la situazione di Mario Hermoso, alle prese con un acciacco. Il difensore spagnolo ieri si è allenato in gruppo, ma la sua presenza dal primo minuto non è ancora certa. Balerdi è pronto e rappresenta l’alternativa in caso di forfait.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 11:56
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.