Ma qual è stato il gol più bello segnato sin qui da Pio Esposito con l'Inter? La domanda è stata posta ai suoi compagni alla Pinetina. E a parte Hakan Calhanoglu che ha dovuto riflettere qualche secondo prima di citare quello col Monza, gli altri hanno avuto pochi dubbi nel fare la loro scelta. Soprattutto Marcus Thuram, che con grande chiarezza ha dichiarato: "Il prossimo...".

E il vostro gol preferito di Pio qual è? pic.twitter.com/1sDlvtarV7 — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 6, 2026