Ma qual è stato il gol più bello segnato sin qui da Pio Esposito con l'Inter? La domanda è stata posta ai suoi compagni alla Pinetina. E a parte Hakan Calhanoglu che ha dovuto riflettere qualche secondo prima di citare quello col Monza, gli altri hanno avuto pochi dubbi nel fare la loro scelta. Soprattutto Marcus Thuram, che con grande chiarezza ha dichiarato: "Il prossimo...". 

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 18:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.