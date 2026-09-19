Vittoria 2-3 per l'Inter U20 sul campo del Monza e primato in classifica, con la doppietta di Carrara e il gol di D'Agostino. Ecco i migliori in campo tra i nerazzurri e chi invece poteva fare meglio.

UP

CARRARA - Per lui parlano i numeri: due gol oggi, due gol settimana scorsa contro il Cagliari, tre nelle prime tre partite: la somma fa sette in cinque gare. Devastante in area di rigore, spesso porta ossigeno a tutta la squadra lottando e proteggendo il pallone. Se dovesse continuare così questa Inter U20 può sognare in grande.

ROCCA - Nel primo tempo suona la carica con un paio di accelerazioni delle sue, propiziando anche l'azione del gol di D'Agostino. La soddisfazione personale non arriva, ma nella ripresa si rifa con l'assist per Carrara. Ampiamente il migliore in campo dei suoi, con l'ennesima prestazione di alto livello di questo suo avvio di stagione.

D'AGOSTINO - Dopo il primo gol settimana scorsa si ripete e mette ancora il pallone in fondo al sacco. Nonostante sicuramente debba migliorare in fase di costruzione, ha tempi di inserimento importanti. Bravo oggi anche in difesa, nel secondo tempo, quando salva sulla linea dopo la deviazione di Sorino.

DOWN

EVANGELISTA - Timido, soffre Attinasi e nel primo tempo paga qualcosa in termini di energia. Nella ripresa riesce a riprendersi, concedendo meno e facendosi trovare pronto nel finale.

EL MAHBOUBI - Per un giocatore con le sue capacità la prova di oggi è sotto tono. Da lui, il più grande del gruppo e unico 2007, è legittimo aspettarsi qualcosina in più. Per fortuna l'Inter U20 ha tante frecce nel suo arco e si può affidare ai suoi compagni.