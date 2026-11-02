Neanche l'amarezza per la sconfitta subita dall'Inter nel derby di Milano ha potuto oscurare le altre belle emozioni provate sabato scorso da Ivan Ramiro Cordoba, in occasione del suo ritorno a San Siro per sostenere la sua ex squadra: "Il risultato non è stato quello che speravamo, ma ci sono sentimenti che vanno oltre il risultato. Questa maglia, questi colori e questo stadio avranno sempre un posto speciale nel mio cuore", ha scritto su Instagram l'ex difensore colombiano.
Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 22:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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