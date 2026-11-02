Neanche l'amarezza per la sconfitta subita dall'Inter nel derby di Milano ha potuto oscurare le altre belle emozioni provate sabato scorso da Ivan Ramiro Cordoba, in occasione del suo ritorno a San Siro per sostenere la sua ex squadra: "Il risultato non è stato quello che speravamo, ma ci sono sentimenti che vanno oltre il risultato. Questa maglia, questi colori e questo stadio avranno sempre un posto speciale nel mio cuore", ha scritto su Instagram l'ex difensore colombiano.