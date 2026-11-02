Aldo Serena è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per parlare della situazione in casa Inter dopo la sconfitta patita sabato sera nel derby di Milano. "Da troppo tempo l'Inter non vince un derby, anche con allenatori diversi. Quest'anno ha delle mancanze, soprattutto cerca di pressare alta e aggredire ma non ha difensori veloci e le combinazioni nel pressare creano scompensi. Il Milan ha fatto due gol su piazzato, ma è un atteggiamento generale che va rivisto".

In testa al campionato, con tre punti sull'Inter, c'è la Lazio. "Una piacevole sorpresa - dice Serena - Non ha le coppe, è compatta e ha una qualità notevole. Ha ritrovato anche Pinamonti, un ragazzo italiano che può fare più di quel che ha fatto finora. Potrebbe fare come il Leicester, ci sono tutti gli ingredienti: Gattuso che è uscito dalla nazionale con le ossa rotte. Sono rivincite che nel calcio abbiamo visto".