In vista del big match tra Bayern Monaco e Atlético Madrid nella fase a gironi di Champions League, Lothar Matthäus mette in guardia la squadra bavarese sulle dure tattiche di Diego Simeone e dei suoi giocatori. Ricordando quelli che sono stati i duelli vissuti da calciatore col Cholo, specie quando Matthäus indossava la maglia dell'Inter e l'argentino quella del Pisa: "Continuava a darmi calci, così mi sono detto: qui servono parastinchi sia davanti che dietro. Ha persino dato un calcio a Diego Armando Maradona, pur essendo argentino! Ha dato un calcio al suo capitano in Nazionale. Riuscite a immaginarlo? Era furioso", spiega l'attuale opinionista di RTL e Sky Sports Deutschland.

E seguendo il proprio esempio, Simeone ha plasmato l'Atlético una squadra grintosa e combattiva, che Thomas Müller una volta definì "i teppistelli" del calcio europeo. "Teppistelli è un bel termine, però è un eufemismo. Sono una squadra sporca e sgradevole", aggiunge Matthäus mettendo il carico. Il discorso tocca anche i tifosi dei Colchoneros: "Sono pazzi quanto Simeone, decisamente pazzi. Sostengono la loro squadra persino con la stessa aggressività. Per il Bayern sarà una battaglia, ma bisogna superarla e si può imparare qualcosa. Perché non capita tutte le settimane di giocare in un'atmosfera così elettrizzante, contro una squadra del genere, con il loro modo di giocare a calcio. Sarà una grande partita".