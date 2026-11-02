Nella sua analisi per il Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato del derby di Milano, spiegando che il calo dell'Inter si era già intravisto nei giorni antecedenti alla stracittadina giocatasi sabato sera: "Nella settimana del turno in più s’era visto arrivare questo calo dell’Inter: domenica la Fiorentina rimontata e scavalcata nel recupero con immensa fatica, mercoledì la fortunosa vittoria nel finale a Venezia, sabato è stato pagato il conto", le parole recuperate dai colleghi di MilanNews.