Nel grigiore della Calabria, l'Inter U23 completa un weekend tragico per i colori nerazzurri perdendo per 1-0 sul campo del Cosenza. Complice un terreno indecoroso, la partita riserva pochi sussulti, tanta noia e poca fluidità di gioca per entrambe le squadre. A risultare decisivo a favore dei cosentini è il colpo di testa su corner di Dalmazzi nel primo tempo. I nerazzurri non riescono dunque a dare continuità al successo interno contro la Scafatese e scivola al nono posto in classifica (penultima posizione utile per i playoff).

COSENZA (3-5-2): 1 Rizzo; 33 Dalmazzi, 26 Dametto, 4 Pascalau; 66 Cimino (dal 73' Dzepar), 23 Palmieri (dal 73' Cogoni), 6 Ndow, 14 Quieto (dal 53' Palazzino), 67 Clemente (dal 7' Contiliano); 7 Mcjannet, 17 Petrovic (dal 53' Energe). A disposizione: 12 Iliev, 22 Rantuccio, 3 Giannini, 5 Contiliano, 9 Achour, 10 Energe, 11 Almaviva, 13 Cogoni, 15 D'Alena, 21 Ragone, 24 Dzepar, 29 Palazzino, 41 Contiero, 47 Baroni. Allenatore: Federico Coppitelli.

INTER U23 (3-4-2-1): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi (dal 73' Sorino), 19 Prestia, 5 Tosto; 2 Avitabile (dall'81' Rocca), 7 Kaczmarski, 8 Fiordilino (dal 55' Zuberek), 77 Amerighi, 6 Charlys (dal 55' Bovo), 29 Mancuso (dal 73' El Mahboubi); 99 Fumagalli. A disposizione: 40 Galliera, 95 Raimondi, 3 Marello, 4 Cerpelletti, 11 Zuberek, 14 Bovo, 15 Stante, 21 Rocca, 23 Donato, 27 Aidoo, 28 El Mahboubi, 37 Sorino, 80 Garonetti. Allenatore: Stefano Vecchi.

Marcatori: Dalmazzi (C) al 25'.

Arbitro: Castellone.

Assistenti: D'Ettore - Romaniello.

IV Ufficiale: Decimo.

Operatore FVS: Gigliotti.

Ammoniti: Dametto (C) al 54', Ndow (C) al 78'.

RIVIVI QUI IL LIVE

14.26 - FINISCE QUI! I nerazzurri perdono di misura al Marulla.

90' - Iniziano i 4' di recupero.

81' - Ultimo cambio per i nerazzurri: fuori Avitabile e dentro Rocca.

78' - Trattenuta di Ndow ai danni di Avitabile e giallo inevitabile.

73' - Doppio cambio per entrambe le squadre: fuori Re Cecconi e Mancuso e dentro El Mahboubi e Sorino; per i calabresi, dentro Dzepar e Cogoni e fuori Palmieri e Cimino.

70' - Grave errore dell'arbitro che non punisce con il secondo giallo Dametto, vistosamente aggrappatosi a Zuberek che stava tentando una sgroppata centrale.

65' - Milanesi che ora giocano a intermittenza, complici le pessime condizioni del campo da gioco.

55' - Doppio cambio per i nerazzurri: fuori Fiordilino e Charlys e dentro Bovo e Zuberek.

55' - Sulla succesiva punizione, Fumagalli manda il pallone alto sopra la traversa.

54' - Il primo giallo della partita lo raccoglie il calabrese Dametto, reo di aver sgambettato Avitabile ai limiti dell'area.

53' - Doppio cambio per i calabresi: fuori Quieto e Petrovic e dentro Energe e Palazzino.

52' - FUMAGALLI SPRECA IL COLPO DEL PARI! Il portiere Rizzo esce dall'area per allontare un pallone vagante sulla trequarti inciampandoci e lasciando la porta sguarnita. L'attaccante interista raccoglie il pallone ma non riesce a inquadrare il bersaglio.

13.38 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

13.29 - Squadre pronte a invertire il campo.

13.19 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Calabresi avanti.

45' - Iniziano i 2' di recupero.

40' - Mancuso strozza il tiro dalla distanza e non sorprende Rizzo, comodo nella presa a terra.

35' - COSA HA SBAGLIATO TOSTO! Inserimento perfetto del difensore interista su sviluppi di corner e pallone colpito di collo pieno su cross mezza altezza di Fumagalli: pallone in curva da ottima posizione.

25' - GOL DEL COSENZA! Dalmazzi svetta di testa su calcio d'angolo prendendo il tempo a Tosto e fulminando Melgrati. 1-0!

22' - MELGRATI SALVA I SUOI! Sgusciata imperiosa di Mcjannet che si invola verso la porta e calcia di piatto trovando la risposta in angolo del portiere nerazzurro.

17' - Prima card richiesta dai padroni di casa per presunto fallo da DOGSO di Jakirovic ai danni di Mcjannet a circa 4 metri dall'area di rigore: nonostante la FVS, l'arbitro non cambia la decisione e lascia giocare.

15' - Ci riprova sempre Charlys che nuovamente prova a calibrare ma trovando una conclusione comoda che si spegne tra le mani di Rizzo.

12' - Charlys controlla il pallone al limite dell'area e scarica un destro non potentissimo ma che non va lontano dal palo.

10' - Pallone recuperato in pressing da Mancuso che poi forza il cross per Fumagalli che non riesce a colpire con precisione di testa.

7' - Subito un cambio per i padroni di casa: esce l'infotunato Clemente, sostituito da Contiliano.

12.30 - FISCHIO D'INIZIO AL MARULLA!

12.25 - Le squadre sono pronte a scendere il campo.

La Serie C torna allo stadio Marulla e lo fa in occasione della sfida valida per la 12ª giornata di campionato tra i padroni di casa del Cosenza e l'Inter U23. Dopo un prima parte di stagione che ha visto i calabresi costretti a giocare a Crotone per una serie di problematiche legate all'impianto, i cosentini accolgono i giovani nerazzurri da penultimi in classifica ad appena 6 punti di cui 4 raccolti nelle ultime quattro uscite, frutto di due sconfitte (contro Foggia e Bari, ndr), una vittoria (contro il Picerno, ndr) e un pareggio (contro il Savoia, ndr). I nerazzurri, al contrario, viaggiano sulle ali dell'entusiamo dopo il solido e confortante successo interno contro la Scafatese, oltreché che per gli altri punti recentemente ottenuti in trasferta contro il Giugliano e in casa contro il Sorrento. Ai ragazzi di Vecchi toccherà il compito di difendere la zona playoff recentemente conquistata con pieno merito.