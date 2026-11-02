Lo Stoccarda sta ricevendo sempre più offerte per il giovane portiere Dennis Seimen. Il ventenne è considerato uno dei portieri tedeschi più promettenti e le sue prestazioni lo hanno da tempo messo nel mirino di diversi top club europei. L'interesse sembra essere particolarmente forte da parte dei club inglesi. Secondo quanto riportato dal portale fussball-news.de, il Manchester United sta valutando seriamente l'acquisto del giovane portiere. Anche Inter e Atlético Madrid stanno seguendo da vicino la sua crescita. Tutti e tre i club considerano Seimen un candidato interessante per i loro progetti a lungo termine in porta. I club interessati stanno monitorando il ventenne e valutando le sue prestazioni. Non sono ancora stati avviati però dei colloqui ufficiali con il club tedesco in merito a un possibile trasferimento. I Red Devils sembrano comunque essere il club maggiormente interessato al giovane portiere tedesco; il ventenne ha un grande potenziale di crescita e possiede già numerose qualità richieste a un portiere nel calcio moderno.

Oltre ai riflessi e alla forza nei duelli diretti con gli attaccanti avversari, il giocatore impressiona soprattutto per le sue doti di regista. Possiede inoltre interessanti qualità nel gestire i palloni alti e nel dominare l'area di rigore. Lo Stoccarda, comunque, ha già le idee chiare sul futuro del suo talentuoso portiere: l'obiettivo è quello di farne a lungo termine il portiere titolare e un giocatore chiave per la squadra sveva; oltretutto, il suo contratto dura fino al 30 giugno 2029. Questo mette il club teutonico in una posizione di vantaggio qualora si dovessero avviare trattative per il suo trasferimento. Lo Stoccarda non ha ancora fissato un prezzo ufficiale. Tuttavia, secondo quanto riportato da fussball-news.de, il club prenderà probabilmente in seria considerazione una cessione solo se le offerte si aggireranno tra i 25 e i 30 milioni di euro.