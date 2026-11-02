Dopo le voci dalla Spagna, anche in Svizzera, precisamente Sky Sports, si parla del rinnovato interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni, a lungo sul taccuino blaugrana la scorsa estate ma senza alcun affondo viste le perplessità, si dice, di Hansi Flick in merito alle caratteristiche del centrale classe '99.

Apertura

Oggi le trattative con i suoi rappresentanti sono in corso e i catalani avrebbero recentemente ribadito la loro intenzione di preparare una nuova offensiva. La scorsa estate, il Barcellona era arrivato a buon punto nelle trattative. Era stato persino raggiunto un accordo contrattuale con il giocatore ventisettenne, che si era impegnato a firmare un contratto fino a giugno 2031, prima del dietrofront dell'allenatore tedesco. Tuttavia, riporta Sky Sports, i contatti con l'agente di Bastoni non si sono mai interrotti. Internamente, il messaggio trasmesso durante i numerosi scambi è sempre stato chiaro: se Alessandro Bastoni dovesse mai lasciare l'Inter, il Barcellona sarebbe la sua destinazione preferita. Il giocatore non esclude questa possibilità. Aperto all'idea di riaprire le trattative, vorrebbe comunque ottenere concrete garanzie sportive. In particolare, vorrebbe parlare direttamente con Flick per capire esattamente quale ruolo potrebbe ricoprire nel progetto del Barcellona e per assicurarsi di essere effettivamente una priorità per l'allenatore tedesco.

Offerta e valutazione

Il Barça spera ora di rilanciare la trattativa nei prossimi mesi. Sono previsti ulteriori incontri con i rappresentanti del giocatore per valutare la sua posizione e far evolvere le discussioni. Il Barcellona dovrà però fare un ulteriore passo avanti contattando direttamente la dirigenza dell'Inter. A Milano la posizione rimane ferma: il club nerazzurro continua a chiedere 70 milioni di euro anche solo per prendere in considerazione la cessione del suo difensore di punta. Una cifra considerevole, ma che non sembra aver smorzato l'interesse del Barcellona. L'Inter, dal canto suo, ha già contattato gli agenti di Bastoni presentando una prima offerta di rinnovo contrattuale, che i rappresentanti del difensore italiano avrebbero ritenuto insufficiente. Resta da vedere se i nerazzurri saranno disposti a fare un sacrificio finanziario significativo per trattenere un giocatore il cui contratto scade tra 18 mesi, a giugno 2028.