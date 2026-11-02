Dopo le voci dalla Spagna, anche in Svizzera, precisamente Sky Sports, si parla del rinnovato interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni, a lungo sul taccuino blaugrana la scorsa estate ma senza alcun affondo viste le perplessità, si dice, di Hansi Flick in merito alle caratteristiche del centrale classe '99.
Apertura
Oggi le trattative con i suoi rappresentanti sono in corso e i catalani avrebbero recentemente ribadito la loro intenzione di preparare una nuova offensiva. La scorsa estate, il Barcellona era arrivato a buon punto nelle trattative. Era stato persino raggiunto un accordo contrattuale con il giocatore ventisettenne, che si era impegnato a firmare un contratto fino a giugno 2031, prima del dietrofront dell'allenatore tedesco. Tuttavia, riporta Sky Sports, i contatti con l'agente di Bastoni non si sono mai interrotti. Internamente, il messaggio trasmesso durante i numerosi scambi è sempre stato chiaro: se Alessandro Bastoni dovesse mai lasciare l'Inter, il Barcellona sarebbe la sua destinazione preferita. Il giocatore non esclude questa possibilità. Aperto all'idea di riaprire le trattative, vorrebbe comunque ottenere concrete garanzie sportive. In particolare, vorrebbe parlare direttamente con Flick per capire esattamente quale ruolo potrebbe ricoprire nel progetto del Barcellona e per assicurarsi di essere effettivamente una priorità per l'allenatore tedesco.
Offerta e valutazione
Il Barça spera ora di rilanciare la trattativa nei prossimi mesi. Sono previsti ulteriori incontri con i rappresentanti del giocatore per valutare la sua posizione e far evolvere le discussioni. Il Barcellona dovrà però fare un ulteriore passo avanti contattando direttamente la dirigenza dell'Inter. A Milano la posizione rimane ferma: il club nerazzurro continua a chiedere 70 milioni di euro anche solo per prendere in considerazione la cessione del suo difensore di punta. Una cifra considerevole, ma che non sembra aver smorzato l'interesse del Barcellona. L'Inter, dal canto suo, ha già contattato gli agenti di Bastoni presentando una prima offerta di rinnovo contrattuale, che i rappresentanti del difensore italiano avrebbero ritenuto insufficiente. Resta da vedere se i nerazzurri saranno disposti a fare un sacrificio finanziario significativo per trattenere un giocatore il cui contratto scade tra 18 mesi, a giugno 2028.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 13:21 La Russa a Calabresi: "Chi ha votato per l'abbattimento di San Siro?"
- 13:07 videoVigilia di Feyenoord-Inter, tutte le novità da Appiano Gentile
- 12:53 Matthäus ricorda Simeone: "Con lui servivano parastinchi davanti e dietro"
- 12:39 Sky - Formazione anti-Feyenoord, Esposito favorito in avanti
- 12:24 Corsera - Inter, il problema è capire cosa manca
- 12:11 videoL'Inter si allena alla vigilia della trasferta di Rotterdam. C'è Pavard
- 12:10 Sala: "Col Generali Stadium Milano può avere la finale di EURO2032"
- 11:57 CF - Generali Stadium, Inter e Milan si tutelano con la UEFA
- 11:43 Seba Esposito: "Ecco perché io, Pio e Salvatore indossiamo il numero 94"
- 11:30 Italia-Francia a San Siro verso il sold out: 51mila biglietti venduti
- 11:15 Costacurta spiega il problema dell'Inter: "Guardate il primo gol"
- 11:01 Cesari: "De Winter-Thuram, niente rigore. Barella ingenuo sul 3-1"
- 10:48 Adani: "Inter, quanti errori nel derby: tutti gli episodi. Assenze? Giustificano Chivu perché..."
- 10:34 Sky Sports - Il Barça non ha mollato la pista Bastoni: tutte le novità
- 10:20 Behrami: "Milan-Inter? Non ho visto la tensione negli occhi dei nerazzurri"
- 10:06 TS - Feyenoord, l'avversario peggiore. Dalle mosse di Chivu si evince un sospetto
- 09:52 Qui Feyenoord - Spauracchio Moussa. Ma anche Van Bronckhorst ha una squadra incerottata
- 09:38 Altafini: "Scudetto, l'Inter è ancora quella che fa più paura. Avrei voluto giocare con Dimarco perché..."
- 09:24 Serena: "Inter troppo alta: va cambiato l'atteggiamento. Lazio come il Leicester? Gli ingredienti ci sono"
- 09:10 CdS - Mercato Inter sotto accusa, cinque innesti (per ora) senza impatto sui risultati
- 08:56 CdS - Feyenoord-Inter, difesa obbligata e novità negli altri due reparti
- 08:42 CdS - Inter post-derby: l'esempio dell'anno scorso. Ma quanto manca Lautaro
- 08:28 TS - Inter, riflessioni sulla quinta punta: no a Icardi, tre nomi "azzurri" sul taccuino
- 08:14 GdS - Feyenoord-Inter, conferme e novità: le probabili scelte di Chivu
- 08:00 GdS - Testa ai contratti, approcci, mercato: cosa non va nell'Inter. Confronto Chivu-giocatori: è emerso che...
- 00:02 Pioli: "Un capitano come Lautaro è la fortuna di ogni allenatore"
- 00:00 Lo hanno già fatto il "confronto" ad Appiano?
- 23:55 F1, Antonelli è campione del mondo: i complimenti dell'Inter
- 23:45 Stramaccioni: "Il Milan ha approcciato meglio la gara. Martinez male"
- 23:30 Coppitelli: "Partita superlativa contro una squadra da quarto posto"
- 23:15 Liverpool-Arsenal 0-1, Havertz punisce i Reds nel primo tempo
- 23:00 Calvarese: "Gila? In diretta avrei dato il rigore perché..."
- 22:45 Juventus-Napoli 2-0, Spalletti mette nei guai Allegri
- 22:30 Ibrahimovic festeggia per il derby e "replica"... a Giorgia Meloni
- 22:16 Robustellini: "Il derby col Milan non ha bisogno di presentazioni"
- 22:01 Weekend da incubo nei derby per l'Inter: il Milan trionfa anche nell'U17
- 21:46 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 21:32 Fiorentina, Vanoli guarda indietro: "Contro l'Inter abbiamo fatto una grande prova"
- 21:22 Missione quinta punta: ora l'Inter riflette. Icardi tornerebbe volentieri, però...
- 21:04 Padalino (Noi Moderati): "No all'invito per il Generali Stadium, ecco perché"
- 20:50 Elezioni FIGC, la nota di Cagliari, Sassuolo e Venezia: "Ancora indecisi"
- 20:36 Milan, De Winter: "Cambi tattici dell'Inter? Quando siamo concentrati, possiamo fare sempre bene"
- 20:22 Lo Scudetto è un affare per tante? L'Inter riaccende la lotta per il tricolore
- 20:07 Il Lecce ci mette tanta generosità, ma non basta: al Via del Mare esulta il Genoa
- 19:53 Inter, la mancata fame... nei numeri di Modric: a 41 anni domina in mezzo al campo
- 19:39 Feyenoord e Inter, due record di imbattibilità che si intrecciano
- 19:24 Milan, esulta anche Diawara: "Contro l'Inter una serata speciale"
- 19:11 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 18:56 Condò sul derby: "Un gran bel Milan. Ma anche nelle passate stagioni..."
- 18:42 Un altro derby da dimenticare. Ora voltare pagina e cambiare atteggiamento
- 18:28 Lazio prima, ma Gattuso frena: "Dobbiamo pensare solo alla prossima gara"
- 18:13 Serie A Women, la Roma reagisce e sorpassa nuovamente l'Inter in testa
- 17:59 Calhanoglu a Rotterdam per fare la storia della Turchia in Champions
- 17:44 Nyberg per Feyenoord-Inter, sarà la sua terza partita coi nerazzurri
- 17:23 Di Maggio sempre più fattore nell'Avellino: a segno anche col Pisa
- 17:06 Pinamonti fa scappare la Lazio: Cagliari battuto 2-1. Vola il Frosinone
- 16:55 Venezia, Nicola a DAZN: "Presi 4 gol di cui un'autorete nata da un fallo"
- 16:47 Feyenoord-Inter, quinto precedente: l'ultima volta andò bene ai nerazzurri
- 16:33 Bugeja, un record dietro l'altro: "Il primo obiettivo è vincere con la squadra"
- 16:20 Scavuzzo: "L'Inter minacciava lo stadio a Rozzano. Nessuno può dire..."
- 16:10 Venezia, Nicola: "Se incontro Como e Inter non ho tempo per deprimermi"
- 16:00 Sassarini: "Oggi ragazze eccellenti, era molto importante vincere"
- 15:50 Feyenoord, Read: "Non siamo in crisi, ma dobbiamo migliorare"
- 15:40 Sky - Oltre a Pavard, spiraglio per la convocazione di Jones e Stones
- 15:30 Angolo Tattico - Rabiot, scompiglio tra le linee. Mediana senza connessioni
- 15:20 Martorelli: "Chivu ha messo il derby sul piatto d'argento al Milan"
- 15:10 Como, Fabregas: "Inter la più forte d'Italia, per noi bene viaggiare poco"
- 15:00 Ascolti record per il derby su Sky: toccato l'8% di share
- 14:50 Il Secondo Anello Verde: "L'Inter siamo noi. Faremo sempre la nostra parte"
- 14:50 SERIE C, le pagelle di Cosenza-Inter U23: Charlys il meno peggio, Fumagalli non graffia