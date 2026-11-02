Si ferma una delle più piacevoli rivelazioni di questa prima parte di campionato: il Frosinone perde il suo trascinatore offensivo Antonio Raimondo, infortunatosi nel corso della partita contro il Torino. Il giocatore prodotto del vivaio del Bologna è stato sottoposto ad esami strumental attraverso i quali è stata riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Per lui si prevede uno stop di tre mesi.