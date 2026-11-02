Si ferma una delle più piacevoli rivelazioni di questa prima parte di campionato: il Frosinone perde il suo trascinatore offensivo Antonio Raimondo, infortunatosi nel corso della partita contro il Torino. Il giocatore prodotto del vivaio del Bologna è stato sottoposto ad esami strumental attraverso i quali è stata riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Per lui si prevede uno stop di tre mesi. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 21:28
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.