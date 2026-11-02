Nell'Inter torna d'attualità il nodo della possibile quinta punta. La domanda è stata fatta esplicitamente a Cristian Chivu in conferenza stampa e un'apertura è arrivata. Tra due mesi, secondo Tuttosport, potrebbero tornare d'attualità i nomi accostati ad agosto e altri, come Mendy del Cagliari o Robinson del Monza, arrivati nelle ultime settimane sul taccuino di Baccin.

"Difficile che l’Inter guardi al mercato degli svincolati, altrimenti lo avrebbe già fatto dopo l’infortunio di Lautaro - si legge ancora -: Mauro Icardi, anche recentemente, si è proposto di nuovo, ma a Milano - il presidente Marotta in primis ricordando i trascorsi nella stagione con Spalletti - non hanno dato risposte. Sono liberi anche Sancho e Sterling, ma essendo inglesi non possono essere tesserati avendo l’Inter già occupato tutti gli slot per extracomunitari (Icardi ha passaporto italiano). Il francese Diaby, obiettivo nel gennaio scorso, si è accasato al Bayer Leverkusen. E allora chissà che non torni d’attualità Federico Chiesa, vecchio pallino di Marotta e sempre chiuso al Liverpool. Un altro vecchio obiettivo è Raspadori che rischia di trovare poco spazio nel sistema di Sarri, ma verrebbe a fare la quinta punta? Piace molto il 18enne Samuel Inacio del Borussia Dortmund, ma costa già tanto. Più facile, quindi, se club e Chivu converranno sulla necessità di intervenire, che Baccin tiri fuori dal mazzo una carta a sorpresa".