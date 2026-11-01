L'emergenza legata agli infortuni potrebbe far aprire le porte, in casa Inter, ad una soluzione nuova sul mercato. Ecco perché a fine estate si era parlato di una possibile quinta punta, che poi non è arrivata. In serata Fabrizio Romano ha fornito qualche aggiornamento sulle possibili mosse di mercato della dirigenza interista: "Sta all'Inter capire se prendere la quinta punta e soprattutto con quali caratteristiche. In estate erano state fatte un paio di valutazioni, l'Inter avrebbe preso un giocatore con caratteristiche diverse, non un numero nove", ha detto su Youtube Romano, aggiungendo inoltre: "Icardi tornerebbe molto volentieri, ma sta al club decidere cosa fare. I nerazzurri hanno sempre chiuso le porte perché si ritenevano apposto con quattro attaccanti".