Dagli studi di Sky Sport, nel tentativo di capire cosa stia succedendo all'Inter, reduce da un derby disputato davvero senza gli ingredienti necessari per una sfida così importante, Alessandro Costacurta evidenzia un dettaglio che riassume la propria idea: "Guardando il primo gol c'è Pulisic che arriva di testa pur non essendo il più alto della compagnia. Ma la cosa che sorprende è che alle sue spalle c'è Diawara che avrebbe potuto arrivarci e segnare allo stesso modo, passando davanti a Spence che non si accorge di lui. Era solo il terzo minuto e se lasci in un derby questa occasione così presto vuol dire che hai iniziato male. Ed è veramente un problema di concentrazione perché non è che le partite in cui vai in svantaggio le puoi recuperare tutte".