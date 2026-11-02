Sempre le solite cose. Sempre lo stesso atteggiamento. Sempre la stessa storia.

Milan-Inter 3-1 è l’ennesima fotografia di una squadra che continua a inciampare negli stessi errori, senza riuscire a trovare una soluzione. Una sconfitta meritata, purtroppo annunciata, che non sorprende più. Ed è forse questo l’aspetto più preoccupante: non lo stupore per il risultato, ma la sensazione di aver già visto tutto.

Si può discutere di moduli, di scelte tecniche, di interpreti e di episodi. Ma il problema dell’Inter sembra andare ben oltre la disposizione in campo. È qualcosa che nasce prima, nell’approccio, nella personalità, nella capacità di affrontare una partita che richiede fame, coraggio e responsabilità.

I giocatori sono forti, nessuno mette in discussione il valore assoluto di questa rosa. Eppure, fatta eccezione per qualcuno, in queste sfide sembra mancare quella personalità necessaria per imporsi.

E non è accettabile che giocatori arrivati ormai a una certa maturità calcistica continuino a mostrare problemi di mentalità, concentrazione e gestione dei momenti decisivi. A questa età, certe disattenzioni e certi approcci non possono più essere giustificati come semplici errori di crescita. L’esperienza dovrebbe aiutarti a leggere le partite, a mantenere lucidità, a trascinare chi ti sta accanto. Non a ripetere gli stessi limiti.

Il Milan entra in campo con una convinzione diversa, mentre l’Inter si smarrisce ancora una volta. E non è un episodio isolato. C'erano sette derby precedenti che hanno raccontato una storia simile, ai quali si aggiunge questo 3-1. Otto partite senza riuscire a vincere. Una sequenza che non può essere liquidata come una semplice casualità.

Inter-Milan 1-2, Inter-Milan 2-3, Milan-Inter 1-1, Milan-Inter 1-1, Inter-Milan 0-3, Inter-Milan 0-1, Milan-Inter 1-0. E adesso Milan-Inter 3-1. Un bilancio che parla da solo. Non siamo soltanto meno efficaci: siamo mentalmente più deboli, meno squadra, meno capaci di reggere il peso di queste partite. E bisogna avere il coraggio di accettarlo.

La cosa più frustrante è che il problema viene riconosciuto. Lo si ascolta nelle interviste, nelle conferenze stampa, nelle dichiarazioni del post partita. Si parla di approccio sbagliato, di atteggiamento da migliorare, di errori da evitare. Parole che si ripetono puntualmente, senza che poi cambi davvero qualcosa. Un disco rotto.

Se sai dove si trova il problema e continui a non risolverlo, prima o poi devi interrogarti sulla tua capacità di intervenire. Perché non basta individuare gli errori: bisogna correggerli. E soprattutto bisogna smettere di presentarsi a queste partite con la sensazione di essere già un passo indietro.

C’è poi un’altra questione che non può essere ignorata. La scorsa stagione l’Inter ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia, dopo aver vissuto una conclusione drammatica, perdendo tutto al fotofinish. E proprio qui si misura la forza di una squadra. La capacità di azzerare tutto, di rimettersi in discussione, di trovare nuovi obiettivi e nuove energie.

E allora la domanda è inevitabile: ma come si fa a passare da una squadra che vince scudetto e Coppa Italia a una squadra che sembra aver smarrito personalità, concentrazione e convinzione? Come si fa a non trasformare le delusioni del passato in una motivazione, anziché in un peso? Come si fa a continuare a parlare degli stessi problemi senza riuscire a superarli?

Anche le dichiarazioni dopo il derby lasciano l’amaro in bocca. Pochezza, frasi di circostanza, tentativi di salvare ciò che ormai appare difficile da salvare. Nessuno sembra voler guardare fino in fondo la realtà, nessuno sembra sentire davvero il bisogno di chiedere scusa ai tifosi.

Eppure, la realtà è evidente. Questa Inter ha una delle rose più complete e profonde degli ultimi anni. Una squadra costruita per competere, con alternative importanti in ogni reparto. E invece, in certi momenti, sembra di essere tornati indietro nel tempo.

Gli infortuni, la sfortuna e il virus che ha colpito una parte della squadra negli ultimi giorni sono attenuanti reali. Non si possono ignorare. Ma non bastano a spiegare una sensazione che accompagna l’Inter dall’inizio della stagione: quella di una squadra che, troppo spesso, non riesce a trovare una vera identità.

Le rimonte e le vittorie arrivano anche grazie a una superiorità tecnica evidente. Ma quando il livello si alza, quando l’avversario mette pressione e la partita diventa una questione di nervi, emergono fragilità che non possono più essere nascoste. In Champions League il percorso è deludente, in campionato le rivali sono lì, e adesso anche il derby diventa l’ennesimo campanello d’allarme.

Su Chivu, questa volta, il giudizio non può essere indulgente. La preparazione della partita è stata insufficiente. L’Inter è sembrata incapace di leggere la gara, di trovare contromisure, di reagire con lucidità. Il tecnico ha a disposizione una rosa profonda e di qualità, ma in una sfida così importante la squadra è apparsa senza una direzione.

E dopo una prestazione del genere, le spiegazioni non bastano più. Le "omelie" post partita possono essere risparmiate: servono risposte concrete, non altre promesse di cambiamento. Perché il punto non è perdere un derby. Nel calcio può succedere. Il punto è perderlo sempre nello stesso modo, senza riuscire a imparare dalle sconfitte precedenti.

L’Inter conosce il problema. Lo dice, lo analizza, lo riconosce. Ma poi torna in campo e lo ripropone puntualmente. E allora bisogna chiedersi quanto ancora si possa giocare con il fuoco.

Il valore della squadra non è in discussione. Ma il valore, da solo, non vince le partite. Servono personalità, responsabilità, fame e soprattutto la capacità di trasformare le parole in fatti. Resta la sconfitta pesante, un derby perso ancora una volta e una certezza sempre più difficile da ignorare: questa Inter, quando conta davvero, continua a non esserci. E finché non avrà il coraggio di guardarsi allo specchio, non potrà pretendere di cambiare davvero. Ma tanto ci sarà l'ennesimo confronto ad Appiano per ripetere le stesse cose.