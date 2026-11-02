Partita altamente spettacola al Mapei Stadium di Reggio Emilia in occasione della penultima sfida per la 10ª giornata di Serie A. A spuntarla tra Sassuolo e Fiorentina è però la compagine gigliata, vittoriosa per 2-4 e rilanciatasi in classifica. Ad aprire le marcature è Laurientè cui farà seguito il pareggio di Pellegrino all'ultimo istante del primo tempo. Nella ripresa sono i toscani a mettere il muso davanti con il gran gol di Nije. Allo svedese risponderà ancora Laurientè, anche lui a segno con una prodezza. Tuttavia, gli uomini di Vanoli riescono poi a trovare i tre punti con le reti di Mastantuono e di Valdepenas all'ultimo respiro. Successo importantissimo per la Viola e abisso che sembra non finire per gli emiliani.