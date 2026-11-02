Dopo la beffa subita nel finale per mano dell'Inter domenica scorsa e il pari strappato nel turno infrasettimanale con l'Atalanta, la Fiorentina vuole centrare la vittoria nella sfida che tra poco la metterà di fronte al Sassuolo con l'obiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione. "Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo - ha spiegato Franco Mastantuono a Sky Sport -. Penso che contro l'Inter avremmo meritato qualcosa in più, ci siamo lasciati sfuggire il risultato negli ultimi 5-6 minuti. Questo ci ha fatto male. Con l'Atalanta è stata una gara in cui abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra. Oggi siamo venuti qua per portare a casa i tre punti".