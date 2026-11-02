Dopo la tappa in conferenza stampa, Cristian Chivu si sofferma con Sky Sport per anticipare i temi di Feyenoord-Inter direttamente dal De Kuip. stadio in cui qualche anno fa sollevò la coppa d'Olanda da capitano dell'Ajax: "Quel ricordo non c'entra nulla, oggi rappresento l'Inter - dice seriosamente il tecnico dei nerazzurri -. Sto pensando a ciò che ci aspetta domani, questo stadio dà tanto alla propria squadra. Giocare qua non è semplice, il Feyenoord è una squadra diversa quando gioca qui. Dovremo essere pronti dal punto di vista tecnico, fisico e mentale. Per quanto riguarda me, è passato troppo tempo".
Come si riparte dopo il ko nel derby?
"Accettando la sconfitta, analizzando quello che abbiamo sbagliato, soprattutto nei primi minuti. Non dobbiamo neanche ignorare ciò che abbiamo fatto di buono. Bisogna partire dagli errori, senza perdere certezze, fiducia e autostima. E' una partita persa sugli episodi, con gli errori commessi sotto tutti i punti di vista nei primi minuti. Però poi siamo stati in grado di fare la partita. E' più facile quando si gioca dopo tre giorni perché puoi trasformare l'amarezza in energia. La rabbia che hai accumulato la puoi trasformare in energia positiva, e ne serve tanta domani".
Che cosa vi siete detti in questi giorni?
"Abbiamo analizzato la partita col Milan e poi il Feyenoord. Dopo ogni partita, facciamo vedere al gruppo ciò che abbiamo fatto bene e ciò che abbiamo fatto male, poi presentiamo l'avversario che affronteremo".
La quota 16 punti per il passaggio diretto agli ottavi è alla portata?
"Pensiamo a una partita alla volta, siamo riusciti a fare tre punti in dieci uomini contro lo Shakhtar. La lezione l'abbiamo imparata, ma non è che dovevamo impararla. Sappiamo che in Champions è così. Domani ci aspetta una gara importante, dovremo essere pronti in tutto per portare a casa tre punti".
Come stanno Pio Esposito e Bonny?
"Bonny fino alle 4.30 di sabato aveva ancora la febbre, poi si è messo a disposizione per il derby nonostante lo stato di debolezza cronico. Lo abbiamo ringraziato. Pio sta bene, domani le scelte in attacco sono chiare e precise".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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