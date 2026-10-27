Il mondo del calcio si alza in piedi per tributare il giusto applauso ad Harry Kane, ieri incoronato come Pallone d'Oro 2026 al 'London Palladium Theatre di Londra. Le congratulazioni pubbliche si stanno sprecando sui social, soprattutto da parte di chi ha condiviso con il bomber del Bayern Monaco un pezzo di strada nella scorsa stagione e non solo. Come John Stones, protagonista assieme all'ex Tottenham del cammino al Mondiale della nazionale inglese che si è concluso in semifinale, dopo la sconfitta contro l'Argentina. Su Instagam, il difensore dell'Inter ha voluto battere le mani a Kane per questo traguardo prestigioso.