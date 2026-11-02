A pochi istanti dalla conclusione della conferenza stampa alla vigilia della sfida della league fase di Champions League contro il Feyenoord, l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Come si riparte dopo la sconfitta nel derby?

"Dalla squadra, tutti uniti e l'uno per l'altro".

Cosa vi siete detti per trovare soluzioni?

"Ci siamo detti le cose in faccia come si fa in una famiglia e in una squadra".

Sei un buon momento a livello realizzativo. Come stai e come stai vivendo questo momento?

"Sto benissimo e sono felicissimo di poter aiutare la squadra in ogni partita".

Che difficoltà vi presenta il Feyenoord?

"Ambiente caldissimo dove spingono fortissimo la loro squadra. Quando siamo venuti qua l'anno scorso hanno fatto cinque tiri in dieci minuti quindi vuol dire che sarà una partita del genere".

La prima cosa che dovrete fare in campo domani?

"Bisogna essere uniti come squadra e sapere che nei primi momenti della partita possono esserci dei rischi e che dobbiamo cercare di evitarli".