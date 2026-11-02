Il Parma sbanca la New Balance Arena di Bergamo stendendo 3-0 l'Atalanta, alla terza sconfitta nelle ultime cinque partite, tra campionato e Conference League. Nel Monday Night Match della decima giornata di Serie A, Alberto Gilardino conquista la sua prima vittoria da allenatore dei gialloblu grazie alle reti di Giovanni Fabbian e Simone Lontani, a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa; in mezzo l'autorete di Davide Zappacosta. Con questo risultato, i ducali salgono a +1 sulla zona retroscessione, mentre la squadra di Maurizio Sarri resta ferma a quota 11, al 13esimo posto.