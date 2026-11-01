La mancata fame agonistica dei giocatori dell'Inter viene messa a confronto con i numeri di Luka Modric nel derby di Milano. Per il croato 67 passaggi effettuati con il 91% di precisione totale; 88 tocchi in ogni zona del campo e otto cambi gioco che hanno fatto respirare la manovra del Milan. Ma non è tutto: cinque recuperi palla con tempismo perfetto e quel senso della posizione che solo i grandi campioni hanno. Quell'anticipo su Barella è stato emblematico nel denotare la differenza nella corsa agonistica tra i calciatori dell'Inter e questo 41enne campione che non smette mai di stupire.