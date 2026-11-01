Hakan Çalhanoğlu guarda, come tutti i suoi compagni, alla gara del De Kuip per riscattare la serata nera del derby. La sfida di Champions League contro il Feyenoord potrebbe valere per lui il raggiungimento di un record che lo metterebbe al pari di due icone del calcio della Turchia: il centrocampista nerazzurro, infatti, ha segnato 12 gol in Champions League, uno in meno rispetto al record di calciatori turchi detenuto dall'ex interista Hakan Şükür e da Burak Yılmaz.
Sezione: Focus / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 17:59
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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