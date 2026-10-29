Archiviati gli impegni del turno infrasettimanale di campionato, con umori agli antipodi, Inter e Milan entreranno in clima derby nelle prossime ore. Chi sta già pensando alla partita di sabato, invece, è Marco Materazzi. Che, dopo la vittoria dei nerazzurri sul Venezia, arrivata alla contemporanea disfatta dei cugini contro il Bologna, ha scritto questo messaggio su Instagram: "Inter-Milan non si gioca. Si vive. La settimana del derby è ormai iniziata. Sabato si torna a San Siro", il messaggio di Matrix.