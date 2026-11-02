Se c'è un giocatore da tenere sott'occhio nell'undici del Feyenoord, questo è sicuramente Anis Hadj Moussa, che vanta finora il maggior numero di tiri nati da una progressione palla al piede (10) rispetto a qualsiasi altro giocatore di questa edizione di Champions. Lo riferisce Opta, spiegando che Moussa ha inoltre realizzato il maggior numero di progressioni palla al piede fin dentro l'area di rigore avversaria (14) al pari di Ngumoha del Liverpool.

Sezione: L'avversario / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 21:56
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione