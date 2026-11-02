L'Udinese riparte da Paolo Zanetti. Dopo l'esonero di Kosta Runjaic a seguito dei deludenti risultati delle ultime settimane, la società bianconera ha deciso di affidarsi al tecnico vicentino. Per lui contratto fino a fine stagione. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 22:10
Autore: Carlo Alberto Gamba
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