José Altafini è tra gli ospiti della mattinata di Radio Anch'io Lo Sport. Ai microfoni della trasmissione Rai, l'ex attaccante parla del derby di Milano e delle difficoltà, nonostante la vittoria del Milan, avute da Gonçalo Ramos. "Io ho fatto il centravanti e so come funziona, anche se non ti arrivano palloni ti dicono che sei scarso - dice - Avrei voluto giocare con Dimarco, mette 40 palloni in area in ogni modo, rasoterra o alto. Nel Milan c'è Moreira che è bravissimo. Ma è vero che il centravanti non ha giocato molto bene, deve muoversi di più".

La vittoria della Lazio ha fatto sì che la squadra di Gattuso sia ora a +3 sull'Inter seconda in classifica. "La Lazio è quella che ha sorpreso più di tutti, ma vediamo se dura. Ci sono squadre abituate a lottare per lo Scudetto. L'Inter è quella che fa più paura. Speriamo per il campionato che il Milan vada avanti come ha fatto nel derby".