Viviamo insieme la vigilia di Feyenoord-Inter, match valido per la 4a giornata della League Phase di Champions League. Nerazzurri chiamati al riscatto dopo la sconfitta nel derby. Le parole di Chivu e Thuram in conferenza e le ultimissime di formazione.

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Sezione: Copertina / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.