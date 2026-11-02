Sarà ancora un'Inter con qualche difficoltà di formazione quella che domani affronterà il Feyenoord a Rotterdam. Come riporta il Corriere dello Sport, l'emergenza riguarderà soprattutto la difesa, dove i giocatori sono praticamente contati, considerando che non c'è lo squalificato Bastoni, oltre agli infortunati.
"Vero che c’è la possibilità di una convocazione di Pavard (decisamente più complicata quella di Stones), che ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. E’ chiaro, però, che il francese si potrà accomodare al massimo in panchina. Significa che le scelte, là dietro, saranno obbligate: spazio al terzetto Bisseck-Akanji-Carlos Augusto. Si rivedranno dall’inizio, invece, Dimarco sulla sinistra e, con ogni probabilità, Zielinski (destinato a sostituire Calhanoglu in cabina di regia) e Mkhitaryan a centrocampo. In attacco, Thuram continuerà a fare gli straordinari. Chi ci sarà al suo fianco, però? A questo punto, colui che starà meglio tra Bonny ed Esposito. Più facile che tocchi al secondo".
Autore: Antonio Di Chiara
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