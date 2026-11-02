“Il nuovo stadio mi piace molto. San Siro rimane uno stadio che ci ha dato tante gioie, dove c’erano tutte le emozioni, però il Generali Stadium è un grande progetto e sarà il nuovo stadio delle due squadre di Milano”. Così l’ex calciatore di Milan e Roma Daniele Massaro ha commentato il nuovo stadio di Inter e Milan, realizzato da Foster e Manica e svelato lo scorso 29 ottobre, a margine della cerimonia di svelamento delle lapidi dedicate ai nuovi Benemeriti iscritti al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano, tra i quali è presente anche l'ex capitano del Milan Franco Baresi. 

Sezione: News / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 15:22 / Fonte: ALANews
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.