“Il nuovo stadio mi piace molto. San Siro rimane uno stadio che ci ha dato tante gioie, dove c’erano tutte le emozioni, però il Generali Stadium è un grande progetto e sarà il nuovo stadio delle due squadre di Milano”. Così l’ex calciatore di Milan e Roma Daniele Massaro ha commentato il nuovo stadio di Inter e Milan, realizzato da Foster e Manica e svelato lo scorso 29 ottobre, a margine della cerimonia di svelamento delle lapidi dedicate ai nuovi Benemeriti iscritti al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano, tra i quali è presente anche l'ex capitano del Milan Franco Baresi.