Dopo aver confermato che Benjamin Pavard ha effettuato parte del lavoro con il gruppo, come vi avevamo riferito in esclusiva, Sky Sport aggiunge nuove indicazioni per quel che riguarda i lungodegenti di casa Inter: si proverà a vedere se ci saranno gli estremi per convocare uno tra Curtis Jones e John Stones, o magari entrambi, per la trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. I due giocatori inglesi potrebbero quindi essere a disposizione, anche se ovviamente non dal primo minuto, per la cruciale partita di Champions League. Per Lautaro Martinez e Luis Henrique se ne riparla invece dopo la sosta. 

Sezione: Focus / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 15:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.