Dopo aver confermato che Benjamin Pavard ha effettuato parte del lavoro con il gruppo, come vi avevamo riferito in esclusiva, Sky Sport aggiunge nuove indicazioni per quel che riguarda i lungodegenti di casa Inter: si proverà a vedere se ci saranno gli estremi per convocare uno tra Curtis Jones e John Stones, o magari entrambi, per la trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. I due giocatori inglesi potrebbero quindi essere a disposizione, anche se ovviamente non dal primo minuto, per la cruciale partita di Champions League. Per Lautaro Martinez e Luis Henrique se ne riparla invece dopo la sosta.