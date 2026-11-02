La prima sconfitta in questa Serie A dell'Inter, arrivata sabato scorso nel derby di Milano, era nell'aria da diverso tempo. E' il pensiero espresso da Riccardo Trevisani negli studi di Sportmediaset: "Il 3-1 contro il Milan è arrivato dopo tantissimi segnali di avvertimento - le parole del giornalista -. Ricordo il brutto primo tempo di Roma, le difficoltà per battere la Fiorentina, la pessima partita di Venezia... Tanto tuonò che piovve, si dice. E alla fine ha piovuto nel derby, come spesso capitato negli ultimi anni. Sinceramente, credo che l'Inter sia fortissima, e credo che il suo allenatore, che ha una media punti fantastica, non vada neanche messo lontanamente in discussione. Ha sbagliato la formazione nel derby e la tempistica dei cambi, ma non è che sia diventato scarso. L'Inter ha delle problematiche dovute all'atteggiamento dei giocatori, a questo fatto di sentirsi invincibili, e non è che l'allenatore può prendere la testa dei giocatori e cambiarla. Quindi o i giocatori ritornano ad essere affamati come erano prima, o l'Inter andrà incontro ad altre brutte figure perché a Venezia ha vinto una partita completamente per caso, dove Venezia non meritava di pareggiare ma di vincere. L'Inter, non solo Chivu, si deve svegliare e riprendere il cammino in campionato. E in Champions League ti dice che l'Inter non regge il livello alto".