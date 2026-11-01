La sconfitta per 3-1 contro il Milan ha messo in evidenza le difficoltà offensive dell'Inter di Cristian Chivu, soprattutto per quanto riguarda Marcus Thuram, apparso poco incisivo nel ruolo di unica punta. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il francese è rimasto spesso isolato tra i difensori rossoneri, cercando di allargarsi sulle fasce per ricevere qualche pallone giocabile. A complicare ulteriormente la sua partita è stata la marcatura di Koni De Winter, bravo a limitarne i movimenti e a impedirgli di trovare continuità nelle giocate offensive. Senza un compagno di reparto al suo fianco, Thuram ha faticato a sfruttare le proprie caratteristiche, risultando poco pericoloso dalle parti di Maignan.

Thuram a secco contro il Milan: l'ultimo gol nel derby risale al 2024

L'occasione più importante arriva al 70', quando l'attaccante anticipa Pavlovic su un traversone dalla sinistra, senza però riuscire a imprimere forza e precisione al colpo di testa, facilmente controllato da Maignan. Neppure gli ingressi di Pio Esposito e Bonny, arrivati intorno all'80', sono riusciti a cambiare l'inerzia della sfida. Una prestazione sottotono che interrompe il buon momento realizzativo del francese, reduce dai gol contro Parma, Bologna e Fiorentina e dall'azione che aveva provocato l'autorete contro il Venezia. Continua inoltre il digiuno di Thuram nei derby: l'ultima rete contro il Milan risale al 22 aprile 2024, nella serata in cui l'Inter conquistò il ventesimo scudetto e la seconda stella.

Thuram chiamato agli straordinari: Feyenoord e Como nel mirino

A incidere sul rendimento del francese potrebbe essere anche il grande dispendio di energie delle ultime settimane. Thuram è reduce da sette partite consecutive da titolare, un impiego particolarmente intenso considerando le difficoltà del reparto avanzato nerazzurro. Con Lautaro Martinez ancora indisponibile e Bonny e Pio Esposito reduci da una settimana complicata a causa della febbre, Chivu dovrà continuare ad affidarsi al numero nove. Le prossime sfide contro Feyenoord e Como rappresenteranno due occasioni importanti per ritrovare brillantezza e concretezza. Per tornare decisivo, però, Thuram avrà bisogno anche di maggiore sostegno offensivo, evitando quell'isolamento che ne ha limitato il rendimento nel derby.