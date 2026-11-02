La sconfitta di sabato sera contro la Roma, la settima nelle prime dieci giornate di Serie A, è risultata fatale a Kosta Runjaic, sollevato dall'incarico di tecnico dell'Udinese dopo oltre due anni che la società friulana definisce "puntellati da obiettivi importanti raggiunti" nella nota ufficiale diramata poco dopo le 18 di oggi. "Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali", si legge ancora.