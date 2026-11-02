La sconfitta di sabato sera contro la Roma, la settima nelle prime dieci giornate di Serie A, è risultata fatale a Kosta Runjaic, sollevato dall'incarico di tecnico dell'Udinese dopo oltre due anni che la società friulana definisce "puntellati da obiettivi importanti raggiunti" nella nota ufficiale diramata poco dopo le 18 di oggi. "Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali", si legge ancora. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 18:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.