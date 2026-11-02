Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a DAZN dopo il successo del Grifone contro il Lecce, facendo anche riferimento alla gara che l'Inter ha giocato a Venezia: "Temevo molto questa partita, temevo l'approccio e qualcosa che non dovevo temere perché questo è un gruppo sano, un gruppo intelligente che sa prendersi le sue soddisfazioni e buttarsi dentro a lavorare. Mi è piaciuto molto l'approccio sia come linea guida sia come intensità nei duelli ma dovevamo gestire meglio. Sono contento perché se si guarda un po' in giro vedi Venezia-Inter, vedi le altre...vincere in Serie A è difficile".