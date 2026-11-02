Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a DAZN dopo il successo del Grifone contro il Lecce, facendo anche riferimento alla gara che l'Inter ha giocato a Venezia: "Temevo molto questa partita, temevo l'approccio e qualcosa che non dovevo temere perché questo è un gruppo sano, un gruppo intelligente che sa prendersi le sue soddisfazioni e buttarsi dentro a lavorare. Mi è piaciuto molto l'approccio sia come linea guida sia come intensità nei duelli ma dovevamo gestire meglio. Sono contento perché se si guarda un po' in giro vedi Venezia-Inter, vedi le altre...vincere in Serie A è difficile".

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 17:46
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione