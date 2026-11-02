Brutte notizie per l'allenatore del Feyenoord Giovanni van Bronckhorst: Jeremiah St. Juste non ha partecipato all'ultimo allenamento del Feyenoord in vista della partita casalinga di contro l'Inter in Champions League. Il difensore si è infortunato la scorsa settimana alla tibia nella trasferta contro il PSV e ha saltato anche la partita casalinga di sabato scorso contro il Fortuna Sittard. A questo punto, va considerato out per il match di domani con i nerazzurri. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 14:25 / Fonte: AD
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.