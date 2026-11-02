Dopo l'esperimento nel derby, l'Inter tornerà a indossare l'abito tattico che le è più congeniale, il 3-5-2, per la trasferta di Rotterdam, dove domani affronterà il Feyenoord per la quarta giornata della League Phase di Champions. In attacco, al fianco dell'inamovibile Marcus Thuram, ci sarà Francesco Pio Esposito, recuperato al 100%. In mezzo al campo, i dubbi di Cristian Chivu sono due: Andy Diouf si gioca il posto con Djed Spence a destra, mentre uno tra Piotr Zielinski ed Henrikh Mkhtaryan completerà il tridente con Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. In difesa, davanti a Pepo Martinez, sarà Carlos Augusto a prendere il posto dello squalificato Alessandro Bastoni come braccetto sinistro; con il brasiliano i soliti Yann Bisseck e Manuel Akanji

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.